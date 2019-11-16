Наблюдатели на выборах в Беларуси от МПА СНГ: у нас нет практически ни одного замечания

На сегодня, 16 ноября, у миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ нет практически ни одного замечания по проведению выборов в Беларуси, заявил журналистам член миссии, генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

Дмитрий Кобицкий. Фото: kanoner.com

Как сообщали «Белорусские новости», утром 16 ноября миссия встречалась с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем.

Говоря об имеющихся замечаниях, Кобицкий пояснил, что они касаются скорее различий в избирательном законодательстве стран СНГ. «Просто что-то не свойственно законам, которые регулируют избирательное право в Таджикистане, или Армении, или России, — сказал он. — На самом деле у каждой страны есть те или иные специфичные моменты, которые потом многие государства в процессе наблюдения анализируют, понимают и применяют у себя».

На вопрос БелаПАН, отслеживает ли миссия МПА СНГ сообщения о завышении явки досрочного голосования и знает ли о попытке вброса бюллетеней в Бресте, Кобицкий сказал: «Мы смотрим на все, анализируем и СМИ, и поступающие жалобы, и обращения. Когда миссия закончит свою работу, мы сделаем заключение. В отчетах наших вы все увидите: насколько это все реально и соответствует фактам».