ООН приняла выдвинутую Беларусью резолюцию о борьбе с торговлей людьми

Третий комитет 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 15 ноября принял консенсусом выдвинутую по инициативе Беларуси резолюцию «Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людьми», сообщает пресс-служба МИД.

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Соавторами резолюции выступили 80 государств, среди которых Австралия, Австрия, Германия, Грузия, Египет, Израиль, Италия, Ирландия, Канада, Китай, Франция, Польша, Литва, Россия, США.

«Широкий круг соавторов по предложенной Беларусью резолюции и принятие ее консенсусом свидетельствуют о высоком уровне международной поддержки нашей страны в укреплении глобального партнерства по борьбе с торговлей людьми, — подчеркивается в релизе. — Обеспечивая последовательное внимание к данному вопросу в ООН и выступая зонтичным документом по международным усилиям в борьбе с торговлей людьми, резолюция впервые объединила все отдельные тематические инициативы по этой проблеме, продвигаемые государствами в ООН, преодолев существовавшую разрозненность в организации в этом направлении и создав дополнительную платформу для дальнейшего укрепления международного партнерства по борьбе с торговлей людьми».

В резолюции «отражен важный вклад региональных организаций и механизмов по борьбе с торговлей людьми, в частности ОБСЕ как одного из председателей в 2019 году Межучрежденческой координационной группы по борьбе с торговлей людьми и Координатора ЕС по вопросам борьбы с торговлей людьми».

В документе «акцентируется внимание на ряде основных последних глобальных вызовов, с которыми продолжает сталкиваться мировое сообщество в борьбе с торговлей людьми». Среди них — «сохранение преобладания женщин и детей среди жертв торговли людьми, растущий спрос на живой товар, активное использование информационных технологий торговцами в преступных целях, рост количества мигрантов среди жертв торговли людьми, в том числе с целью извлечения человеческих органов».

В соответствии с резолюцией принято решение о проведении в 2021 году заседания ГА ООН высокого уровня по обзору хода выполнения Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми — «универсального документа, объединяющего усилия на правоохранительном и правозащитном направлениях, принятого по инициативе Беларуси в 2010 году».

В резолюции «особое место отводится работе национальных механизмов по борьбе с торговлей людьми и содержится приглашение государствам проводить на регулярной основе встречи таких механизмов для продолжения международного диалога с целью обмена наилучшей практикой и преодоления совместных вызовов».

В документе «приветствуется состоявшаяся по инициативе Беларуси в 2018 году первая встреча руководителей членов Межучрежденческой координационной группы по борьбе с торговлей людьми и предлагается впредь созывать такие совещания на регулярной основе».