У Комаровского рынка в Минске проходят объединенные пикеты кандидатов в депутаты ПП НС

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У Комаровского рынка в Минске 16 ноября проходит объединенный пикет оппозиционных кандидатов в депутаты Палаты представителей.

Предвыборный день у Комаровского рынка. Фото: minsknews.by

Как сообщает БелаПАН, в нем принимают участие представители ОГП, оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», движения «За Свободу», Белорусской социал-демократической партии (Грамада), Белорусской партии «Зеленые».

Помимо оппозиционных проводят свои пикеты провластные кандидаты (в частности, Геннадий Давыдько, Сергей Дик), а также представители ЛДП. Видны флаги «Белой Руси», Коммунистической партии Беларуси, БРСМ, ФПБ. Провластные кандидаты поставили колонку и организовали концертную площадку. На них выступают ведущие и призывают принять участие в выборах. Возле пикетов провластных кандидатов около сотни человек.

На пикетах оппозиционных кандидатов присутствует несколько десятков человек. Развернуты баннеры «Что дальше? Единая команда — единый кандидат!», «Сыходзь!», «Iнтэграцыя — гэта правакацыя. Не — новаму саюзу з Расiяй», «За вяртанне ільготаў лiквiдатарам ЧАЭС».

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Геннадий Давыдько Сергей Дик Город: Минск

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