У Комаровского рынка в Минске проходят объединенные пикеты кандидатов в депутаты ПП НС
У Комаровского рынка в Минске 16 ноября проходит объединенный пикет оппозиционных кандидатов в депутаты Палаты представителей.
Как сообщает
Помимо оппозиционных проводят свои пикеты провластные кандидаты (в частности, Геннадий Давыдько, Сергей Дик), а также представители ЛДП. Видны флаги «Белой Руси», Коммунистической партии Беларуси, БРСМ, ФПБ. Провластные кандидаты поставили колонку и организовали концертную площадку. На них выступают ведущие и призывают принять участие в выборах. Возле пикетов провластных кандидатов около сотни человек.
На пикетах оппозиционных кандидатов присутствует несколько десятков человек. Развернуты баннеры «Что дальше? Единая команда — единый кандидат!», «Сыходзь!», «Iнтэграцыя — гэта правакацыя. Не — новаму саюзу з Расiяй», «За вяртанне ільготаў лiквiдатарам ЧАЭС».