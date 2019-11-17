Изменений в Конституцию не избежать: уже готовы элементы нового Основного закона

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Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам, что ознакомлен с «элементами новой Конституции».

Он сообщил, что их ему представили судьи Конституционного суда: «Я заявлял о том, что нам надо идти к этому. Глупо было бы с моей стороны заявить, что мы к президентским выборам сменим Конституцию».

Теперь начнется новый этап: сформируем более широкую группу специалистов, которые напишут вариант».

После этого, отметил Лукашенко, возможно, проект будет вынесен на суд общества: «Я уже, если сочту нужным, представлю ее всему обществу. И третий этап — это будет, скорее всего, обсуждение обществом этой Конституции».

По словам Лукашенко, никаких временных сроков для подготовки нового проекта ставить нельзя, так как «спешка здесь неприемлема»: «Это серьезный вопрос: как будет жить и развиваться страна в будущем».
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Тэги: изменения в Конституцию Персона: Александр Лукашенко Город: Минск

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