«Как в 37-м: написали кляузу и сняли с выборов». Противники аккумуляторного завода обсудили выборы

/ Выборы
Просмотров: 244

17 ноября в Бресте на площади Ленина около полудня вновь собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

По данным правозащитника Романа Кисляка, на площадь пришло более 100 человек. Противники завода обсуждали выборы в Палату представителей.


Выборы в парламент 2019 года. Онлайн-репортаж

Как сообщалось ранее, на выборы в парламент выдвигали свои кандидатуры четыре противника завода, однако лишь один был зарегистрирован — Владимир Мороз. Троим в регистрации было отказано: Александру Кабанову — в Брестском-Западном избирательном округе № 1, Роману Кисляку — в Брестском-Центральном избирательном округе № 2, Елене Макаревич — в Брестском-Восточном избирательном округе № 3. Владимир Мороз 1 ноября был лишен регистрации кандидатом в депутаты избирательной комиссией Брестского-Пограничного округа № 4, по которому баллотировался.

Как заявил Кисляк, «эти выборы нельзя назвать подлинными, открытыми и демократичными». «То, что до участия в выборах не допустили активистов, демонстрирует, что власти боятся реального протеста и альтернативного мнения людей», — отметил правозащитник.

Некоторые участники встречи считают неправомерным лишение регистрации Мороза, которому окружная избирательная комиссия безо всяких оснований приписала распространение кем-то в Бресте агитационных листовок без выходных данных. Кандидат безуспешно обжаловал данное решение 4 ноября в областном избиркоме, 8 ноября — в областном суде.

«Как в 37-м году: написали кляузу на Мороза и сняли его с выборов», — заявила жительница Брестского района Елена Заверженец.

Кисляк также напомнил, что никого из противников завода не пропустили в состав ни участковых, ни территориальных избирательных комиссий. Тем не менее, как отметили противники завода, ряд активистов работают сегодня на избирательных участках в качестве наблюдателей.

Собравшиеся выразили возмущение лишением аккредитации наблюдателя Юрия Вощенчука, зафиксировавшего попытку вброса бюллетеней на избирательном участке № 37 Брестского-Восточного избирательного округа.

14 ноября глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что наблюдатель, перехвативший возле урны девушку с пачкой бюллетеней, должен быть лишен аккредитации. 15 ноября такое решение было принято участковой избирательной комиссией.


«Наши выборы не подлинные, а подленькие». Активистка из Бреста будет добиваться справедливости в ООН

Участников сегодняшней встречи на площади возмутила реакция главы Центризибиркома. Одна жительница заявила, что таким образом власти «покрывают преступление, а тот, кто предотвратил нарушение Избирательного кодекса, наказан».

В ходе сегодняшней встречи на площади Ленина несостоявшийся кандидат в депутаты Елена Макаревич сообщила, что группа противников завода 15 ноября была на встрече с кандидатом в депутаты по Брестскому-Пограничному округу № 4 Евгением Зайцевым в одной из местных школ.

«Мы дали ему наказ уже как депутату (потому что его назначили в парламент и изберут), чтобы он добивался окончательного закрытия этого завода-убийцы. Для этого мы передадим Зайцеву все материалы о нарушениях при строительстве и проектировании аккумуляторного завода», — сообщила Макаревич.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.40, противники завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».

Фото Романа Кисляка

 

Проблему строительства аккумуляторного завода в Бресте, а также в целом вопросы экономического развития регионов за счет строительства вредных производств обсуждали участники дискуссии в рамках проекта «Дебаты-2019» сайта Naviny.by:

Сюжет: Выборы в парламент
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: выборы в парламент-2019 аккумуляторный завод Персона: Роман Кисляк Елена Заверженец Елена Макаревич Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

Выборы в парламент 2019 года. Онлайн-репортаж

Выборы в парламент 2019 года. Онлайн-репортаж

Кто попадет в Палату № 7. Наш прогноз

Кто попадет в Палату № 7. Наш прогноз

В Гомеле на время пикета независимых кандидатов отключили уличное освещение

В Гомеле на время пикета независимых кандидатов отключили уличное освещение

На «Встречу свободных людей» пришло чуть более ста человек

На «Встречу свободных людей» пришло чуть более ста человек