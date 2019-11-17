«Как в 37-м: написали кляузу и сняли с выборов». Противники аккумуляторного завода обсудили выборы

17 ноября в Бресте на площади Ленина около полудня вновь собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

По данным правозащитника Романа Кисляка, на площадь пришло более 100 человек. Противники завода обсуждали выборы в Палату представителей.

Как сообщалось ранее, на выборы в парламент выдвигали свои кандидатуры четыре противника завода, однако лишь один был зарегистрирован — Владимир Мороз. Троим в регистрации было отказано: Александру Кабанову — в Брестском-Западном избирательном округе № 1, Роману Кисляку — в Брестском-Центральном избирательном округе № 2, Елене Макаревич — в Брестском-Восточном избирательном округе № 3. Владимир Мороз 1 ноября был лишен регистрации кандидатом в депутаты избирательной комиссией Брестского-Пограничного округа № 4, по которому баллотировался.

Как заявил Кисляк, «эти выборы нельзя назвать подлинными, открытыми и демократичными». «То, что до участия в выборах не допустили активистов, демонстрирует, что власти боятся реального протеста и альтернативного мнения людей», — отметил правозащитник.

Некоторые участники встречи считают неправомерным лишение регистрации Мороза, которому окружная избирательная комиссия безо всяких оснований приписала распространение кем-то в Бресте агитационных листовок без выходных данных. Кандидат безуспешно обжаловал данное решение 4 ноября в областном избиркоме, 8 ноября — в областном суде.

«Как в 37-м году: написали кляузу на Мороза и сняли его с выборов», — заявила жительница Брестского района Елена Заверженец.

Кисляк также напомнил, что никого из противников завода не пропустили в состав ни участковых, ни территориальных избирательных комиссий. Тем не менее, как отметили противники завода, ряд активистов работают сегодня на избирательных участках в качестве наблюдателей.

Собравшиеся выразили возмущение лишением аккредитации наблюдателя Юрия Вощенчука, зафиксировавшего попытку вброса бюллетеней на избирательном участке № 37 Брестского-Восточного избирательного округа.

14 ноября глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что наблюдатель, перехвативший возле урны девушку с пачкой бюллетеней, должен быть лишен аккредитации. 15 ноября такое решение было принято участковой избирательной комиссией.

Участников сегодняшней встречи на площади возмутила реакция главы Центризибиркома. Одна жительница заявила, что таким образом власти «покрывают преступление, а тот, кто предотвратил нарушение Избирательного кодекса, наказан».

В ходе сегодняшней встречи на площади Ленина несостоявшийся кандидат в депутаты Елена Макаревич сообщила, что группа противников завода 15 ноября была на встрече с кандидатом в депутаты по Брестскому-Пограничному округу № 4 Евгением Зайцевым в одной из местных школ.

«Мы дали ему наказ уже как депутату (потому что его назначили в парламент и изберут), чтобы он добивался окончательного закрытия этого завода-убийцы. Для этого мы передадим Зайцеву все материалы о нарушениях при строительстве и проектировании аккумуляторного завода», — сообщила Макаревич.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.40, противники завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».

Фото Романа Кисляка

Проблему строительства аккумуляторного завода в Бресте, а также в целом вопросы экономического развития регионов за счет строительства вредных производств обсуждали участники дискуссии в рамках проекта «Дебаты-2019» сайта Naviny.by: