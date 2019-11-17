Лукашенко: мы на коленях больше ни перед кем ползать не будем

«Мы будем всегда на своем месте в рамках тех границ, которые существуют, но на коленях больше ни перед кем ползать не будем», — заявил Александр Лукашенко, общаясь с журналистами 17 ноября после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН

На вопрос, как преодолеть ситуацию, когда в России Беларусь критикуют за развитие отношений с ЕС, а на Западе — за углубление отношений с Россией, он ответил: «Не надо искусственно городить заборы и преодолевать. Надо делать это абсолютно спокойно. Проходит определенное время, и мы видим, что есть определенные подвижки. Точно и здесь так».

Лукашенко отметил, что Россия в отношениях с Западом продвинулась гораздо дальше Беларуси.

«У нас с НАТО договора о тесном партнерстве нет, как у России. У нас нет, к сожалению, и соглашения с Евросоюзом, которое имеет Российская Федерация, — сказал он. — Я тогда задаю вопрос: «Что вам не нравится у нас? Мы идем по вашим стопам». Поэтому я особо не напрягаюсь в этом плане, просто объясняю им, что нет, мы никуда не уходим ни на Восток, ни на Запад. Вот наша земля, мы железно будем здесь. Ни метра никому не отдадим».

Лукашенко подчеркнул, что, когда велись переговоры по делимитации и демаркации границ с соседними странами, у Беларуси ни с кем не возникало споров. «Мы во всем договорились и выстроили уже эти границы, — сказал он. — Мы никогда никому проблем не создаем. Поэтому ни Западу, ни России не надо напрягаться в этом плане».