Лукашенко: власть будет поддерживать некоторых кандидатов в депутаты

Власть поддерживает некоторых кандидатов в депутаты, но навязывать выбор не будет, заявил Александр Лукашенко, общаясь с журналистами 17 ноября после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания.

«Что у меня на столе уже «лежат» 110 депутатов, которых изберут, — это смех. У нас в прошлом парламенте несколько было открытых, явных оппозиционеров и несколько людей, которые думали иначе, чем я. Они не были в оппозиции, но они думали по-другому. Вы что, хотите сказать, что они были в списках 110? — сказал Лукашенко. — Да, мы поддерживаем некоторых людей, и на местах люди выдвигают и поддерживают, трудовые коллективы в этом участвуют, а у них сила немалая. Но это не значит, что мы будем навязывать вам эти кандидатуры. Чтобы вы мне абсолютно поверили, послушайте, парламент у нас, в нашей системе власти, не является Верховным советом. Ну, какая разница президенту, будет там три-четыре вообще оголтелых оппозиционера или нет? Они же не будут определять политику парламента и, тем более, страны».

При этом Лукашенко подчеркнул, что ему не хотелось бы, чтобы в новом составе парламента «там разные шум, гадость была» сообщает БелаПАН .

«Канопацкая — оппозиционер. Я прихожу, она меня там долбила этими вопросами. Меня, президента. Я ей говорю: «Слушай, Аня, мне приятно отвечать на твои вопросы. Ты задаешь нестандартные вопросы, которые не зададут другие». Ну, и что тут плохого? — отметил Лукашенко. — Мы будем избирать парламент такой, который будет работать в ваших интересах, если вы хотите сохранить главное — суверенитет и независимость нашей страны. Если вы хотите, чтобы этот клочок земли оставался всегда наш, для ваших детей».

Лукашенко отметил, что власть будет поддерживать некоторых кандидатов в депутаты.

«Приведу один пример, если вы так настаиваете. На слуху этот человек — Геннадий Давыдько. Я лично его поддерживаю. Почему? Человек пришел с оппозиции, белорусскоязычный, талантливый, — сказал он. — Почему мы его поддерживаем? Когда я задал вопрос в Администрации президента, потому что она будет мне предложения вносить, а мы будем с депутатами… Там же ни руководства, никого не будет. Вот пришли депутаты в парламент, им же надо организовать работу. И мне придется организовывать. 14 комиссий. И я думаю, вот если бы Давыдько люди поддержали, он бы мог возглавить комиссию по средствам массовой информации. Что в этом плохого? Хотите с ним на белорусском языке говорить, он будет на белорусском говорить. Он такой, вроде, мягкий человек относительно. Это мое мнение сейчас. Я думаю: почему его не поддержать? Но я же не говорю никому: слушайте, вы идите и за него голосуйте и делайте все, чтобы он победил. Я знаю, что он и так выиграет выборы».