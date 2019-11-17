Кампания «Право выбора» зафиксировала 608 нарушений избирательного законодательства

Кампания наблюдения «Право выбора» зарегистрировала 608 нарушений избирательного законодательства в ходе выборов депутатов Палаты представителей. Во время голосования на дому появился также новый тип нарушений, сообщил пресс-секретарь кампании Алексей Янукевич.

Фото Сергея Сацюка

«Из разных регионов приходят сообщения, что члены комиссий, которые идут по квартирам, берут большее количество бюллетеней, чем число записавшихся на голосование на дому. И из Бобруйска было сообщение, что взяли 50 бюллетеней, а в списке увидел 41 человека. Из Новополоцка сообщали наблюдатели, кто шел с членами комиссий, что люди открывали двери и говорили: «Зачем вы ко мне пришли, я не собираюсь голосовать», — сказал Алексей Янукевич.

Он сообщил, что с избирательных участков удалены 32 наблюдателя. «Фактически, их выкинули с участков», — сказал Янукевич.

Национальный координатор кампании «Право выбора» Александр Силков добавил, что члены комиссий пользуются любым предлогом для удаления наблюдателей, сообщает БелаПАН .

«Это значит, что независимый наблюдатель стал самой опасной профессией в Республике Беларусь. Сейчас, когда видим, по каким поводам удаляют наблюдателей, это делают под любым благовидным предлогом. Достаточно достать мобильный телефон. Один из наблюдателей сфотографировал вчерашний протокол — этого оказалось достаточно для удаления», — сказал он.