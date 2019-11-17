Ермошина: в день выборов жалоб от международных наблюдателей не поступало

Отношения Центризбиркома и избирательных комиссий различных уровней с международными наблюдателями на выборах в Палату представителей «складываются практически лучезарно», сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Она отметила, что с 14 по 16 ноября у ЦИК были «интенсивные дни встреч со всеми миссиями наблюдателей».

«Я бы сказала, что разговоры, в том числе тех, кого мы всегда боимся, опасаемся и остерегаемся, — краткосрочных наблюдателей от ОБСЕ… Даже брифинг в этой среде прошел вполне конструктивно и доброжелательно. Сегодня жалоб от международных наблюдателей не поступало», — подчеркнула Ермошина, сообщает БелаПАН .

Глава ЦИК также отметила, что в Беларуси не нужно вводить открепительные удостоверения — документы, которые позволяют избирателям проголосовать на участке за пределами своего региона проживания.

«У нас не надо открепительные удостоверения, не предусмотрено, — сказала она. — Слушайте, это нелепость — в стране, которую можно пересечь в течение дня, давать открепительные удостоверения. Если очень хочешь проголосовать, съезди к месту своего жительства и проголосуй».