В Гомеле наблюдателя назвали провокатором и отказались показывать ему итоговый протокол

В Гомеле председатель участковой избирательной комиссии № 29 Юбилейного округа № 31 отказался показать наблюдателю итоговый протокол голосования на выборах депутатов парламента.

Наблюдатель Андрей Стрижак работал на выборах от кампании «Правозащитники за свободные выборы», сообщает БелаПАН.

По словам Стрижака, согласно данным комиссии, на дому проголосовали 523 человека. На участке в день голосования 17 ноября — более 400 человек:

«То есть, это мое личное мнение, члены комиссии повально обходили квартиры и просто предлагали людям проголосовать — кто в списке, кто нет. Еще треть избирателей по протоколу проголосовала досрочно».

«При моей попытке снять итоговый протокол председатель комиссии Сергей Кузнецов заявил, что не хочет, чтобы его имя “использовалось для пиара”. Он не дал возможности сфотографировать протокол, более того — спрятал его и стал звать милицию, чтобы меня утихомирить», — рассказал Стрижак.

Наблюдатель покинул участок, но завтра планирует написать жалобы в окружную комиссию.

«Выборы на данном участке прошли с серьезными нарушениями законодательства. И в демократической стране они были бы отменены. Но мы живем в Беларуси, где глава государства обещает с экранов откручивать головы и руки “провокаторам” — а именно так меня назвал председатель комиссии», — заявил наблюдатель.

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