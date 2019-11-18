Ермошина назвала незаконными действия председателя участковой комиссии в отношении видеооператора БелаПАН

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Действия председателя участковой комиссии, которая потребовала от видеооператора БелаПАН Сергея Сацюка прекратить видеосъемку подсчета голосов с разрешенного ею же места, были незаконными.


Видеооператору БелаПАН помешали снимать подсчет голосов на участке во Дворце молодежи

Таким образом председатель Центризбиркома Лидия Ермошина прокомментировала по просьбе БелаПАН инцидент, произошедший вечером 17 ноября на избирательном участке № 484 в столичном Дворце молодежи.

«Я сразу же могу сказать: действия председателя комиссии являются незаконными. Он имел право и должен был снимать. Но что уже теперь сделаешь? Только развести руками можно и усилить нам разъяснительную работу на следующие выборы», — сказала глава ЦИК на ночной пресс-конференции 18 ноября.

Как сообщалось ранее, видеооператору информационной компании БелаПАН Сергею Сацюку незаконно помешали работать на избирательном участке № 484, расположенном в столичном Дворце молодежи.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 нарушения на выборах Персона: Сергей Сацюк Лидия Ермошина

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