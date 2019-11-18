Ермошина назвала незаконными действия председателя участковой комиссии в отношении видеооператора БелаПАН
Действия председателя участковой комиссии, которая потребовала от видеооператора БелаПАН Сергея Сацюка прекратить видеосъемку подсчета голосов с разрешенного ею же места, были незаконными.
Таким образом председатель Центризбиркома Лидия Ермошина прокомментировала по просьбе
«Я сразу же могу сказать: действия председателя комиссии являются незаконными. Он имел право и должен был снимать. Но что уже теперь сделаешь? Только развести руками можно и усилить нам разъяснительную работу на следующие выборы», — сказала глава ЦИК на ночной пресс-конференции 18 ноября.
Как сообщалось ранее, видеооператору информационной компании БелаПАН Сергею Сацюку незаконно помешали работать на избирательном участке № 484, расположенном в столичном Дворце молодежи.