Ермошина назвала незаконными действия председателя участковой комиссии в отношении видеооператора БелаПАН

Действия председателя участковой комиссии, которая потребовала от видеооператора БелаПАН Сергея Сацюка прекратить видеосъемку подсчета голосов с разрешенного ею же места, были незаконными.

Таким образом председатель Центризбиркома Лидия Ермошина прокомментировала по просьбе БелаПАН инцидент, произошедший вечером 17 ноября на избирательном участке № 484 в столичном Дворце молодежи.

«Я сразу же могу сказать: действия председателя комиссии являются незаконными. Он имел право и должен был снимать. Но что уже теперь сделаешь? Только развести руками можно и усилить нам разъяснительную работу на следующие выборы», — сказала глава ЦИК на ночной пресс-конференции 18 ноября.

Как сообщалось ранее, видеооператору информационной компании БелаПАН Сергею Сацюку незаконно помешали работать на избирательном участке № 484, расположенном в столичном Дворце молодежи.