Наблюдатели: в Гомеле значительно превышена явка избирателей в день голосования

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Наблюдатели зафиксировали в Гомеле значительное превышение явки избирателей в день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

К примеру, на участке для голосования №3 Гомельского Советского округа №34 наблюдатель Лиана Шуба насчитала за день голосования более 370 избирателей. В итоговом протоколе комиссии было отмечено, что в течение 17 ноября проголосовали 962 человека.


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Данными по наблюдению поделился также региональный координатор кампании «Право выбора» Василий Поляков. Наблюдение было организовано на всех 40 участках Гомельского Центрального №33 округа.

К примеру, по данным наблюдателей, на участке №15 проголосовали 37,54% избирателей (за время досрочного голосования и в основной день 17 ноября), а по данным комиссии — 57,74%.

По информации наблюдателей, на участке №20 проголосовали 29,18%, в протоколе комиссии явке была указана 70,61%.


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Аналогично явка была завышена на участке №17 (36,55% — у наблюдателей, 64,41% — данные комиссии), на участке № 27 (29,35% — наблюдатели, по данным комиссии — 64,25%).

И на участке №39, и на участке №40 явка значительно отличалась: (23,42% избирателей посчитали наблюдатели, 63,82% — комиссии, 25,88% — у наблюдателей, 64,03% — у комиссии соответственно).

Наблюдатели написали ряд жалоб в окружную комиссию Центрального округа. По поводу закрытости подсчета голосов было подано восемь жалоб. Четыре жалобы касались расхождения по явке избирателей.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Лиана Шуба Город: Гомель

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