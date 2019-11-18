ГАИ приготовила новые «сюрпризы» для автомобилистов

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают активно противодействовать нарушителям правил дорожного движения. В первую очередь это касается любителей быстрой езды.

Превышение скорости, как отмечают в ГАИ, несет прямую опасность всем участникам дорожного движения.

Актуальность обсуждения поведения лихачей на дорогах получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

В частности, мобильные датчики контроля скоростных режимов в Гродненской области будут находиться в следующих местах:

Гродно (улица Суворова);

дорога Р-44 Гродно — Ружаны — Ивацевичи (в Мостовском районе);

Гродно (улица Брикеля);

дорога Р-99 Барановичи — Гродно (в Гродненском районе);

Лида (проспект Победы).

Naviny.by также сообщали, что Госавтоинспекция столицы каждый день выставляет радары.

Нарушителям необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;

от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;

свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;

свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа: