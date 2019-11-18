Евро-2020. Стал известен еще один участник финальной стадии

После воскресных поединков группового раунда отбора на Евро-2020 года сал известен еще один участник финальной стадии.

Защитить титул появится возможность у португальцев, ведомых Криштиану Роналду. Это стало известно после того, как Сербия дома не удержала победу в поединке с Украиной (2:2), а Португалия в гостях взяла верх над Люксембургом (2:0).

Впервые в 60-летней истории чемпионата Европы финальный турнир пройдет по всему континенту.

На данный момент заветную путевку уже завоевали 16 национальных дружин.

Матчи первенства примут 12 городов.

Три матча группового этапа, матч 1/8 финала, полуфиналы и финал примет «Уэмбли» (Лондон).

Три матча группового этапа, один четвертьфинал пройдут на следующих стадионах: «Олимпийский» (Баку), «Арена Мюнхен», «Олимпико» (Рим), «Санкт-Петербург».

Три матча группового этапа, один матч 1/8 финала примут: «Йохан Кройфф Арена» (Амстердам), «Сан-Мамес» (Бильбао), «Арена Националэ» (Бухарест), «Ференц Пушкаш» (Будапешт), «Паркен» (Копенгаген), «Дублин Арена», «Хэмпден Парк» (Глазго).