«Право выбора»: явка избирателей в пяти округах не достигла 50%

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По данным наблюдателей кампании «Право выбора», явка в пяти округах не достигла 50%.


Официально: предварительная явка на выборах в парламент составила 77,22%

Как сообщил национальный координатор кампании Алексей Сигаев, «в пяти округах, по данным наших наблюдателей, явки не было. По двум округам уточняем данные, потому что наблюдатели были удалены в последние минуты».

На вопрос корреспондента БелаПАН Сигаев уточнил, в каких округах явка не превысила 50%: Брестский-Восточный округ №3, Витебский-Чкаловский №18, Могилевский-Ленинский №84, Могилевский-Центральный №85, Коласовский №106 в Минске. В этих округах явка колеблется между 40 и 50%.

По Пушкинскому округу №103 в Минске явка очень близка к 50%, и Сигаев не исключил погрешность наблюдения, выборы могли состояться. По остальным округам информация уточняется.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Алексей Сигаев

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