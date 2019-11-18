«Право выбора»: явка избирателей в пяти округах не достигла 50%

По данным наблюдателей кампании «Право выбора», явка в пяти округах не достигла 50%.

Как сообщил национальный координатор кампании Алексей Сигаев, «в пяти округах, по данным наших наблюдателей, явки не было. По двум округам уточняем данные, потому что наблюдатели были удалены в последние минуты».

На вопрос корреспондента БелаПАН Сигаев уточнил, в каких округах явка не превысила 50%: Брестский-Восточный округ №3, Витебский-Чкаловский №18, Могилевский-Ленинский №84, Могилевский-Центральный №85, Коласовский №106 в Минске. В этих округах явка колеблется между 40 и 50%.

По Пушкинскому округу №103 в Минске явка очень близка к 50%, и Сигаев не исключил погрешность наблюдения, выборы могли состояться. По остальным округам информация уточняется.