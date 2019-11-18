Миссия БДИПЧ ОБСЕ: выборы в Беларуси говорят о полном отсутствии соблюдения демократических обязательств

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Парламентские выборы в Беларуси не соответствовали стандартам проведения выборов, заявила специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей от ОБСЕ Маргарет Седерфельт.

Маргарет Седерфельт

Маргарет Седерфельт отметила, что основные свободы не соблюдались, а объективность избирательного процесса не была должным образом гарантирована на досрочных парламентских выборах в Беларуси, несмотря на увеличение числа зарегистрированных кандидатов, сообщает БелаПАН.

По ее словам, представители миссии отметили, что большое число кандидатов подали заявки на участие в выборах, но их участие ограничили.

«Эти выборы продемонстрировали полное отсутствие соблюдения демократических обязательств. В государстве, где полномочия и независимость парламента ограничены, и основополагающие свободы как избирателей, так и кандидатов ущемляются, существует опасность превращения парламентских выборов в формальность», — подчеркнула руководитель.

 

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: БДИПЧ ОБСЕ выборы в парламент-2019 Персона: Маргарет Седерфельт

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