В 2020 году завершатся работы на первой очереди третьей линии столичного метро

В 2020 году планируется завершить все строительные и пуско-наладочные работы на первой очереди третьей линии Минского метрополитена.

Движение поездов от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» в следующем году будет на несколько дней приостановлено в связи с тем, что метростроители должны будут соединить участок Автозаводской линии с первым участком третьей линии, сообщил директор «Минскметростроя» Леонид Стухальский корреспонденту агентства «Минск-Новости» .

Директор отметил, что до завершения 2020 года пассажиры смогут воспользоваться услугами первой очереди третьей линии подземки, в которую входят четыре станционных комплекса»: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

Он заметил, что степень готовности первых трех станций 95% и выше — уже идут к завершению чистовые отделочные работы, а до конца 2019 года и в начале следующего приступят к пуско-наладочным работам. На станции «Юбилейная площадь» они будут проводится следующей весной.