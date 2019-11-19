Лукашенко вручил награды Екатерине Карстен и Александре Герасимене

В ходе сегодняшнего Олимпийского собрания Александр Лукашенко вручил Екатерине Карстен и Александре Герасимене награды.

Почетными знаками Национального олимпийского комитета «За заслуги в развитии олимпийского движения Республики Беларусь» прославленные спортсменки удостоены «за большие заслуги в пропаганде идеалов и принципов олимпизма, популяризации спорта и здорового образа жизни», передает пресс-служба президента.

Представляя их к наградам, Лукашенко подчеркнул, что Екатерина Карстен является легендой белорусского спорта, а Александра Герасименя долгие годы сражалась за отечественное плавание.

Он заверил, что высоко ценит труд и заслуги спортсменок, и очень рад, что и Карстен, и Герасименя связывают свое будущее со спортом в Беларуси.

Также глава государства пообещал поддержку, чтобы «вы смогли проявить себя в деле воспитания новых чемпионов».