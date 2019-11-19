МИД разочарован оценкой миссии БДИПЧ ОБСЕ выборов в парламент

Не существует идеальных избирательных систем, и при желании можно найти изъяны в любом избирательном процессе в любой стране на пространстве ОБСЕ. Такое мнение высказал пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

По его словам, белорусская сторона ознакомилась с заявлениями международных наблюдательных миссий, а также Европейской службы внешних действий.

«Беларусь проявила максимальную транспарентность и пригласила на прошедшие выборы рекордное количество международных наблюдателей, — отмечает Глаз. — По оценкам многих из них, избирательная кампания прошла спокойно, организованно, открыто, гласно и на конкурентной основе, в полном соответствии с национальным законодательством и нашими международными обязательствами».

В частности, он привел пример заявления наблюдательных миссий СНГ и ШОС.

Глаз выразил сожаление, что миссии ОБСЕ, «как и в прежние годы, не удалось полностью отойти от политизированных оценок и выводов».

«Считаем также, что личная ангажированность и субъективный подход не должны лежать в основе выводов и оценок международных наблюдателей, — сказал пресс-секретарь МИД. — Что в данном случае можно ожидать от руководителей наблюдательных миссий, которые еще до приезда в страну негативно высказываются о Беларуси и публикуют оскорбительные статьи о стране? Это, кстати, серьезный вопрос к структурам ОБСЕ, осуществляющим подбор соответствующих персоналий».

По словам Глаза, Беларусь неоднократно заявляла западным партнерам, что готова к конструктивной критике, но никогда не примет «безосновательное и тотальное шельмование».

«Наши избирательные процедуры и законодательство если и будут совершенствоваться, то не по чьей-то указке, а по запросам нашего общества и эволюционным путем. Мы проводим выборы для своей страны и народа, а не в угоду внешним силам, — сказал Глаз. — Беларусь готова к дальнейшему развитию конструктивного взаимодействия в сферах взаимного интереса со всеми нашими международными партнерами. Только диалог и сотрудничество, а не давление, шантаж и санкции позволят двигаться вперед по вопросам, которые отвечают интересам как самой Беларуси, так и наших партнеров».

В предварительном отчете миссии БДИПЧ ОБСЕ, который был представлен 18 ноября, говорится, что парламентские выборы «прошли в спокойной обстановке, однако не соответствовали стандартам проведения выборов».