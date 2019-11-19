Лукашенко недоволен выступлениями белорусских спортсменов на чемпионатах мира

Александр Лукашенко полагает недостаточными спортивные достижения белорусских атлетов на чемпионатах мира.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Как заявил он на Олимпийском собрании, до ОИ-2020, которые пройдут в Токио, осталось чуть более полугода, поэтому особое внимание нужно обратить на летние олимпийские виды спорта.

Лукашенко заметил, что в 2019 году на планетарных первенствах отечественные атлеты завоевали в олимпийских дисциплинах всего лишь восемь медалей (две из них золотые). Большинство в гребле на байдарках и каноэ. Более-менее стабильно на протяжении последних лет выступают представители современного пятиборья.

«Но это только два комплекта медалей на Олимпиаде, — заметил президент. — А остальные? Без медалей в олимпийских номерах программы вернулись с мировых первенств боксеры, велосипедисты, художественная гимнастика. Нулевой результат у нас и в таких медалеемких видах спорта, как плавание, легкая атлетика, дзюдо, фехтование, стрельба пулевая, спортивная гимнастика, гребля академическая».

Он отдал распоряжение взять каждого олимпийца на индивидуальный контроль: «Важно подвести каждого спортсмена к максимальному результату. Целенаправленно готовить к жесткой борьбе. Обеспечить всем необходимым на заключительном этапе подготовки».