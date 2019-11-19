Телеком-оператор А1 в декабре повысит стоимость тарифных планов

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 с декабря 2019 года повысит стоимость тарифов по некоторым планам мобильной связи для физических и юридических лиц.

Фото со страницы А1 в соцсети

Как отмечается, 1 декабря на большинстве действующих тарифных планов для физических лиц, появившихся в портфолио компании в 2019 году, будет расширен пакет услуг, включенный в абонентскую плату: увеличен интернет-трафик, количество SMS и/или добавлены опции безлимитного использования дополнительных услуг.

Вместе с расширением объема услуг произойдет изменение абонентской платы, стоимости минут, SMS, сверх включенных в абонентскую плату, дополнительных услуг некоторых тарифных планов, стартовавших в 2019 году. Изменения условий обслуживания коснутся и корпоративных клиентов. Подробная информация об этом доступна на сайте оператора.

Компания A1 начала свою коммерческую деятельность в Беларуси 16 апреля 1999 года, став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 года входит в состав группы A1 Telekom Austria Group. До августа 2019 года вела операционную деятельность под брендом velcom.

В Беларуси A1 обслуживает порядка 4,9 млн абонентов мобильной связи. Общий доход компании по итогам первой половины 2019 года составил в пересчете 199 млн евро, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.