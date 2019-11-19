«Лучше в страну не возвращайтесь». Лукашенко припугнул спортивных функционеров
Александр Лукашенко на прошедшем сегодня в Минске Олимпийском собрании пообещал отставки спортивным функционерам, если их подопечные не покажут результат на Олимпиаде в Токио.
По его словам, сегодня в Беларуси созданы все условия для нормальной подготовки олимпийцев к главным стартам четырехлетия.
Он заявил, что, если на ОИ-2020 не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников не задержится.
«Поэтому подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами… Стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь», — приводит слова главы государства его пресс-служба.
Он подчеркнул, что угрожает «как президент страны, а не руководитель общественной организации».
«Понимайте меня как хотите», — сказал Лукашенко.