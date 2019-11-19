В Польше задержали белоруса, причастного к вооруженному налету на ювелирный магазин в Вене

Причастного к вооруженному ограблению ювелирного магазина в Вене белоруса задержали в Польше.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, операция по задержанию проводилась польскими правоохранителями при содействии ГУБОПиК.

«В результате международной спецоперации в ночь на 18 ноября [грабителя] задержали в Польше. Мужчина арестован для экстрадиции в Австрию», — отметила официальный представитель милицейского ведомства.

Задержанным оказался житель Гродненской области.