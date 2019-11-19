Житель Пинска украл из салона связи 30 мобильных телефонов и выручку

В Кобрине из салона сотовой связи похитили тридцать мобильных телефонов различных марок, планшет и выручку на общую сумму более 12 600 рублей.

сообщает пресс-служба МВД Беларуси в Telegram-канале. Установлена личность подозреваемого. Это ранее судимый 35-летний житель Пинска, по месту жительства которого был обнаружен один из украденных телефонов. Позже он сообщил, что 23 похищенных телефона продал знакомому, 50-летнему пинчанину, скрыв правду об их криминальном происхождении,пресс-служба МВД Беларуси в Telegram-канале.

Стоит отметить, что розыск подозреваемого осложнял ряд обстоятельств: магазин не оборудован сигнализацией и системой видеонаблюдения, отсутствовали защитные роллеты, что позволило проникнуть в помещение путём подбора ключа.