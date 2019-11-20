Медведев собрался посмотреть, до какого уровня можно нагнуть белорусских коллег

«Даже если останется одна несогласованная карта, но которая имеет абсолютное значение для той или иной страны, процесс интеграции, который мы сейчас перезапустили, может быть поставлен под угрозу», — заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания Совмина Союзного государства 19 ноября в подмосковных Горках.

«Поэтому наша задача — не просто уменьшить количество рассогласованных позиций, но и почувствовать пределы гибкости в позициях друг друга», — приводит слова Медведева сайт правительства РФ.

Как отметил российский премьер, такие важные, определяющие для стран соглашения — «это всегда результат не только большой работы, но и способности пойти на компромисс и договориться по вопросам, по которым переговорщики вели свои дискуссии в течение месяцев, а может, даже и лет. Иногда — выйти за рамки стереотипов, которые так или иначе нас связывают».

Медведев признал, что стороны не обо всем договорились, есть очень сложные темы. «Очевидно, что тема энергетики, например, непростая. У каждой стороны есть свои представления о том, каким образом сотрудничать на будущее, какие принципы должны применяться, как осуществлять регулирование в той или иной сфере, касается ли это газа, нефти, электроэнергетики. Или другие вопросы, связанные, например, с будущим наших макроэкономических отношений — сейчас тоже об этом говорили, — каким образом осуществлять регулирование по этим вопросам, статистический учет вести, таможенную политику, — рассказал Медведев. — В общем, по каждому из вопросов, естественно, существует масса нюансов. Но это не означает, что мы неспособны договориться, мы вполне способны договориться, а по таким вопросам, по которым необходимо политическое решение… Такие вопросы всегда есть, это однозначно, где очень сложен выбор между экономическими факторами и приходится принимать политическое решение, для того чтобы продвинуть интеграцию. Так было когда-то при создании Евразийского союза».

Российский премьер уверен, что и в этом случае такие решения вполне достижимы. «Мы постараемся свести общий набор решений, работу нашу действительно к 8 декабря. Что получится? Я пока еще не могу сказать, что будет результатом этой работы, но уверен, что мы способны практически по абсолютному большинству дорожных карт достигнуть какого-то консенсуса, который станет добротной основой для обсуждения президентами двух стран. А дальше, соответственно, это будет уже их решением», — отметил Медведев.

Очевидно, продолжил он, что это непростые процессы. «Они всегда сопровождаются выплеском каких-то эмоций, куда двигаться, где границы суверенитета, по каким вопросам нужно принимать сейчас решения, по каким вопросам не нужно принимать решения. Я думаю, что для нас очень важно в настоящий момент просто, что называется, градус вот такой риторики существенно понизить, поскольку мы должны в спокойном, прагматичном ключе обсуждать вопросы, имеющие фундаментальное значение для граждан наших стран, их будущего, прежде всего экономические, социальные вопросы», — подчеркнул Медведев.

Поэтому он предложил «избавляться от лозунгов, идеологических штампов, каких-то, клише», а действовать прагматично, что, по его мнению, позволит выйти на окончательные договоренности. Во всяком случае российская сторона на это в полной степени ориентирована».