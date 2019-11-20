Науседа назвал «красные линии», которые не перейдет в отношениях с Беларусью
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Президент Литвы Гитанас Науседа высказывается за диалог с Беларусью, но он назвал «красные линии», которые не перейдет.
Глава государства на встрече с литовским истеблишментом заявил, что в отношении Беларуси он открыт для диалога, который должен развиваться. Однако есть рамки, за которые нельзя выходить. «Красными линиями» он назвал Белорусскую АЭС, которая строится вблизи границы и ситуация с правами человека, пишет