Моуринью возвращается в Англию

Финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА — «Тоттенхэм Хотспур» — объявил имя нового главного тренера.

Как сообщает пресс-служба «шпор», руководить главной командой теперь будет португальский специалист Жозе Моуринью.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2022/2023.

Предыдущим местом работы тренера был также английский клуб — «Манчестер Юнайтед» (уволен 18 декабря 2018 года), с которым Моуринью выиграл три трофея: Кубок футбольной лиги (2016/17), Суперкубок Англии (2016) и Лигу Европы УЕФА (2016/17).