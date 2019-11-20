В Берлине во время лекции убили сына экс-президента

В германской столице во время лекции погиб врач Фриц фон Вайцзеккер, руководитель отделения внутренней медицины частной берлинской клиники.

Как сообщили в полиции, он выступал с лекцией в своей клинике перед 20 слушателями. В какой-то момент на него напал находящийся в зрительном зале человек и нанес врачу смертельное ножевое ранение.

На данный момент известно, что в зале находился сотрудник полиции в штатском. Он предпринял попытку помешать нападавшему, но был тяжело ранен.

Погибшему было 59 лет. О мотиве преступления ничего не сообщается. Нападавший задержан. Позже стало известно, что ему 57 лет и что ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов, пишет DW .

Фриц фон Вайцзеккер является сыном Фрица фон Вайцзеккера, который был первым президентом объединенной Германии.