Япония предоставит Беларуси медицинское оборудование на сумму 217,2 тыс. долларов

Три больницы в Гомельской области получат от правительства Японии медицинское оборудование на сумму 217,2 тыс. долларов.

Оборудование в рамках программы «Корни травы — грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека» будет передано во время посещения региона главой диппредставительства этой страны в Беларуси Хироки Токунагой, сообщает БелаПАН .

20 ноября руководству Хойникской районной больницы будет передан бронхоскоп и колоноскоп стоимостью 60,45 тыс. долларов.

21 ноября Гомельская областная детская клиническая больница получит гастроскоп, купленный на грант в 80,4 тыс. долларов. Еще один гастроскоп стоимостью 76,4 тыс. долларов передадут в этот же день Калинковичской центральной районной больнице.

Как сообщали Naviny.by, посольство Японии в Беларуси реализует программу правительства своей страны «Корни травы» с 2004 года. В ее рамках выделяются гранты для помощи пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. Общая сумма предоставленных грантов составила 4 млн долларов.