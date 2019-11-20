Спецдокладчик ООН призывает Беларусь пересмотреть законодательство о наркотиках

Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марин выразила серьезную обеспокоенность в отношении детей, отбывающих наказание в местах лишения свободы сроком до 11 лет «за преступления наркотического профиля», сообщила пресс-служба ООН.

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«Возраст уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с наркотиками, был понижен до 14 лет, в связи с чем десятки детей были приговорены к непропорционально строгим срокам лишения свободы», — отмечается в релизе.

«Я обеспокоена тем, что жесткий подход, используемый Беларусью в отношении обвиняемых в преступлениях по наркотическому профилю, применяется к детям без должного учета их конкретного статуса и потребностей», — отметила Марин. По случаю 30-й годовщины Конвенции о правах ребенка спецдокладчик призвала белорусские власти внести изменения в Уголовный кодекс «в соответствии со взятыми на себя конвенционными обязательствами».

Марин выразила сожаление по поводу того, что проблема употребления наркотиков и зависимости от них рассматривается в рамках уголовного судопроизводства, а не как проблема здравоохранения, которая должна решаться с помощью мер, основанных на правах человека. Она напомнила, что арест, задержание или тюремное заключение ребенка используются лишь в качестве крайней меры и в течение как можно более короткого времени, сообщает БелаПАН .

Спецдокладчик отметила, что условия содержания этих детей были отмечены как неудовлетворительные, с ограниченным доступом к медицинской помощи и образованию, суровым наказанием за мелкие нарушения режима, принудительным трудом и ограничением контактов с родственниками.

«В некоторых случаях были также зафиксированы нарушения гарантий надлежащей правовой процедуры, — отметила Марин. — Обращение с детьми, находящимися под стражей, должно способствовать развитию у ребенка чувства достоинства и содействовать его реинтеграции и выполнению им полезной роли в обществе».

Представитель ООН приветствовала изменения в рамках закона об амнистии, принятого в этом году с целью сокращения тюремного заключения на два года для лиц, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, которые были детьми на момент совершения преступления. Однако она сожалеет, что это применимо только к тем, кто отбывает более короткие сроки заключения.

«Я также призываю правительство пересмотреть законодательство о наркотиках и систему ювенальной юстиции, в частности, с целью разработки альтернатив тюремному заключению», — сказала Анаис Марин.