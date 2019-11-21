Зима наступит уже сегодня

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В четверг, 21 ноября, республика будет находиться под влиянием периферии антициклона, сформированного в холодном воздухе, и малоактивного фронтального раздела.

Заметно похолодает. По прогнозам синоптиков, будет облачно (по востоку с прояснениями). В некоторых районах пройдут дожди. Ветер юго-восточный порывистый (по западу Беларуси сильный порывистый; объявлен оранжевый уровень опасности).

В середине дня максимальная температура воздуха составит +1..+6°C (по востоку страны 0..-3°C).

В столице вероятность дождя составляет 10%. Ветер юго-восточный сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток +1..+3°C, во второй половине дня понижение до 0..-1°C.
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Тэги: погода

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