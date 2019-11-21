У каждого четвертого полицейского Берлина есть проблемы с алкоголем

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В ходе исследования, проведенного Свободным университетом (die Freie Universität), выяснилось, что у значительной части правоохранителей берлина существуют проблемы с алкоголем.

Фото: pixabay.com

Как отмечается, у 25,5% служителей закона выявилось рискованное употребление алкоголя, у 19% — наблюдаются симптомы выгорания, у 22% —признаки тревожных расстройств или депрессии.

Причиной проведения исследования по заказу полиции стали многочисленные случаи заболевания и выхода на пенсию из-за психических расстройств, пишет rusverlag.de.
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Тэги: Германия полиция

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