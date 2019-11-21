У каждого четвертого полицейского Берлина есть проблемы с алкоголем

В ходе исследования, проведенного Свободным университетом (die Freie Universität), выяснилось, что у значительной части правоохранителей берлина существуют проблемы с алкоголем.

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Как отмечается, у 25,5% служителей закона выявилось рискованное употребление алкоголя, у 19% — наблюдаются симптомы выгорания, у 22% —признаки тревожных расстройств или депрессии.