У каждого четвертого полицейского Берлина есть проблемы с алкоголем
Просмотров: 49
В ходе исследования, проведенного Свободным университетом (die Freie Universität), выяснилось, что у значительной части правоохранителей берлина существуют проблемы с алкоголем.
Как отмечается, у 25,5% служителей закона выявилось рискованное употребление алкоголя, у 19% — наблюдаются симптомы выгорания, у 22% —признаки тревожных расстройств или депрессии.
Причиной проведения исследования по заказу полиции стали многочисленные случаи заболевания и выхода на пенсию из-за психических расстройств, пишет