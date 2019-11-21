Лукашенко встретится с бывшими и новоизбранными парламентариями

Александр Лукашенко намерен провести совместную встречу с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики шестого созыва и новоизбранного седьмого созыва. О подготовке такой встречи БелаПАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Фото из архива пресс-службы президента

Вместе с тем в пресс-службе не назвали дату встречи.

Депутат Палаты представителей уходящего созыва Елена Анисим подтвердила БелаПАН, что подобная встреча запланирована, и предположила, что она состоится в начале декабря.

«Пока что еще ничего конкретного никто не сказал, просто предварительно просили для такой встречи зарезервировать 5 декабря. Больше ничего конкретного нам не говорили», — сказала она.

Лукашенко традиционно встречается одновременно с уходящим и избранным составами парламента. Так, в 2016 году такая встреча состоялась 7 октября — спустя день после закрытия последней сессии парламента пятого созыва и за несколько дней до открытия первой сессии парламента шестого созыва (11 октября).

Выборы членов Совета Республики Национального собрания седьмого созыва состоялись 7 ноября, депутатов Палаты представителей — 17 ноября. Из 110 депутатов уходящего созыва в новый состав парламента переизбрано 30 человек.