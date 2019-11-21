На предприятии в Могилеве мойщик отравился парами неизвестного вещества

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30-летний мойщик в бессознательном состоянии был обнаружен в цистерне автомобиля на одном из предприятий Могилева.

Фото Следственного комитета

Как сообщает Следственный комитет, мужчина залез в резервуар, чтобы произвести его очистку. Через некоторое время он перестал откликаться.

«В бессознательном состоянии мужчина был госпитализирован, ему оказана медицинская помощь. В настоящий момент его состояние оценивается как стабильное тяжелое», — сообщается в релизе СК.

По данному фактиу проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Предварительная версия — отравление парами неустановленного вещества.
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Тэги: отравление несчастный случай Город: Могилев

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