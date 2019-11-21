Северинца будут судить за участие во «Встрече свободных людей»

Сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца будут судить за «нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия». Речь ведется об акции «Встреча свободных людей», которая прошла в Минске 16 ноября.

На своей странице в «Фейсбуке» Северинец сообщил, что протокол в его отношении составили в Центральном РУВД столицы. «Дальше — «суд». До 50 базовых [величин] или до 15 суток», — написал политик.

«Встреча свободных людей» была организована гражданской кампанией «Европейская Беларусь» и формально прошла в рамках агитационного пикета кандидата в депутаты от Партии БНФ, лидера движения солидарности «Разам» Елены Толстой на минской площади Свободы.

После часового митинга, который в основном проходил в формате «свободного микрофона», около 70 участников акции переместились на площадь Независимости, где у входа в ЦИК участвовавшие в парламентских выборах активисты «Европейской Беларуси» сожгли свои удостоверения кандидатов в депутаты.

Северинец принял участие в митинге на площади Свободы, но среди участников шествия на площадь Независимости замечен не был.