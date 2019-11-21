Законопроект о моратории на смертную казнь может быть внесен в парламент до 6 декабря

Депутат Палаты представителей Елена Анисим надеется внести в парламент законопроект о моратории на смертную казнь до истечения срока своих полномочий. В статусе действующего депутата она будет находиться до начала сессии новоизбранного состава нижней палаты, которая должна открыться 6 декабря.

Елена Анисим отметила, что из-за нехватки времени планировала передать все наработки по законопроекту кому-то из депутатов Палаты представителей седьмого созыва. Однако коллеги посчитали, что будет более справедливо, если она сама подаст законопроект в парламент. Сегодня депутат уверена, что успеет это сделать до истечения полномочий.

Законопроект «О приостановлении исполнения наказания в виде смертной казни» содержит две статьи. В одной говорится о приостановлении действия ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса об исполнении смертных приговоров до тех пор, пока эта мера наказания не будет полностью упразднена.

Другая статья предусматривает направление лиц, в отношении которых вынесен смертный приговор, в исправительные колонии, где их должны содержать в тех же условиях, что и приговоренных к пожизненному заключению.

Ранее Елена Анисим направляла законопроект для оценки и ознакомления в различные ведомства и организации, которые, по ее словам, отнеслись к предложению «преимущественно нейтрально». Депутат собиралась внести законопроект в Палату представителей до 1 ноября. Однако, как ранее сообщали Naviny.by, Генпрокуратура выступила категорически против рассмотрения вопроса о введении моратория на смертную казнь, и Елене Анисим пришлось отложить эти планы.

Отвечая на вопросы журналистов 12 ноября в Вене, Александр Лукашенко заявил, что смертная казнь в Беларуси может быть отменена только новым референдумом.

Как передавало австрийское информагентство APA, говоря о смертной казни, официальный лидер сослался на референдум 1996 года, в ходе которого большинство проголосовавших выступили за сохранение высшей меры наказания. По его словам, регулярное проведение опросов общественного мнения свидетельствует о том, что настроения людей по этому вопросу не изменились. Поэтому Лукашенко считает, что проводить новый референдум по вопросу отмены смертной казни не имеет смысла.

«Стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ? Думаю, не стоит. Поэтому мы договорились когда-то с политиками в Брюсселе в этом направлении работать вместе. И выработали некий план, дорожную карту по работе с белорусским обществом. Мы в этом направлении двигаемся. Спешка здесь может только навредить», — позже привела слова Лукашенко его пресс-служба.

Глава МИД Владимир Макей заявлял, что Беларусь не отказывается от идеи отмены смертной казни в будущем.

Беларусь — единственное в Европе государство, где продолжают применять смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. По данным правозащитников, в этом году в стране казнили двух человек.

Сейчас исполнения высшей меры наказания ожидают трое. Последний смертный приговор был вынесен Брестским областным судом 48-летнему жителю Лунинца Виктору Сергелю, который 25 октября был признан виновным в групповом убийстве заведомо малолетней с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Вторая фигурантка дела — 26-летняя мать убитой девочки — приговорена к 25 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Европейский союз, Совет Европы и Парламентская ассамблея ОБСЕ неоднократно призывали Беларусь ввести мораторий на смертную казнь в качестве первого шага к полной отмене этого вида наказания.