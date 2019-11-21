Нацбанк ожидает, что все банки Беларуси подключатся к системе мгновенных платежей

Нацбанк Беларуси рассчитывает на подключение в скором времени к системе мгновенных платежей всего банковского сектора Беларуси, сообщила начальник управления электронных платежных инструментов главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Ольга Антонович.

Ольга Антонович отметила, что Нацбанк совместно с банковским сообществом создал систему мгновенных платежей, которая позволяет осуществлять платежи круглосуточно без выходных и праздничных дней в режиме, максимально приближенном к реальному времени, сообщает БелаПАН .

Система мгновенных платежей находится в эксплуатации с 1 июля 2019 года, и участие в ней пока принимают 11 из 24 действующих в Беларуси банков. «Но мы предполагаем, что в ближайшее время к этой системе присоединится все банковское сообщество», — отметила представитель регулятора.

Кроме того, по словам Антонович, Нацбанк видит большой потенциал в интеграции системы мгновенных платежей с аналогичными системами, внедренными государствами — членами ЕАЭС, ЕС и Украины.