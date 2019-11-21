Минское «Динамо» разгромно проиграло московскому «Спартаку»

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Третье поражение подряд потерпело минское «Динамо» в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги. 21 ноября «зубры» на выезде крупно проиграли московскому «Спартаку» — 2:7 (2:2, 0:2, 0:3).

 

 

У минского клуба шайбы забросили Франсис Паре и Тему Пулккинен. Ворота «Динамо» впервые в сезоне защищал недавно заключивший пробный контракт канадский вратарь Дэнни Тейлор, которого после шестой пропущенной шайбы сменил Михаил Карнаухов.

В послематчевом комментарии главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт отметил, что ему понравились первые 5-7 минут матча, «но потом, как это с нами часто бывает, мы нашли способ отдать преимущество в матче».

«Во втором периоде мы просто перестали кататься. Мы перестали работать так, как необходимо это делать против команды, которая играла вчера (20 ноября «Спартак» по буллитам обыграл «Локомотив». — ред.). Тактически мы отдали нити игры сопернику, и они воспользовались этим. «Спартак» также умело сыграл на нашей молодости и неопытности и смог реализовать свои моменты», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.

После этого поражения минское «Динамо» опустилось на последнюю, 12-ю строку турнирной таблицы Западной конференции — 23 очка в 29 матчах. От восьмой строки минчан отделяет уже восемь баллов. Московский «Спартак» поднялся на третью строку.

Следующий матч «Динамо» проведет на выезде против омского «Авангарда». Матч состоится в подмосковной Балашихе, куда временно переехал «Авангард» в связи с ремонтом собственной арены.

С «Авангардом» «зубры» играли совсем недавно — 16 ноября в Минске — и уступили со счетом 1:2 в серии буллитов.
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Тэги: КХЛ ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Крэйг Вудкрофт Тему Пулккинен Франсис Паре Дэнни Тейлор Михаил Карнаухов

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