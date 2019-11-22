Мясникович об интеграции: пересматривать правила во время игры нельзя
Глава Совета Республики Михаил Мясникович признал трудности, с которыми столкнулась Беларусь при рассмотрении вопроса об углубленной интеграции с Россией.
По его словам, «вопрос идет эволюционно, безусловно, не без барьеров».
Он не видит в этом чего-то трагичного, так как каждая сторона преследует и защищает свои национальные интересы.
Поэтому, подчеркнул Мясникович, необходимо искать точки соприкосновения, которые устроят и Минск, и Москву.
Спикер сообщил, что в этом плане есть полное понимание со стороны Совета Федерации. «Самое главное, чтоб в процессе отработки интеграционных вопросов не возникали новые правила. Потому что пересмотр правил во время игры ни к чему хорошему не ведет», — приводит