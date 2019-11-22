Мясникович об интеграции: пересматривать правила во время игры нельзя

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Глава Совета Республики Михаил Мясникович признал трудности, с которыми столкнулась Беларусь при рассмотрении вопроса об углубленной интеграции с Россией.

По его словам, «вопрос идет эволюционно, безусловно, не без барьеров».


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Он не видит в этом чего-то трагичного, так как каждая сторона преследует и защищает свои национальные интересы.

Поэтому, подчеркнул Мясникович, необходимо искать точки соприкосновения, которые устроят и Минск, и Москву.

Спикер сообщил, что в этом плане есть полное понимание со стороны Совета Федерации. «Самое главное, чтоб в процессе отработки интеграционных вопросов не возникали новые правила. Потому что пересмотр правил во время игры ни к чему хорошему не ведет», — приводит tvr.by слова Мясниковича.

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Союзное государство Беларусь-Россия Персона: Михаил Мясникович

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