Мясникович об интеграции: пересматривать правила во время игры нельзя

Глава Совета Республики Михаил Мясникович признал трудности, с которыми столкнулась Беларусь при рассмотрении вопроса об углубленной интеграции с Россией.

По его словам, «вопрос идет эволюционно, безусловно, не без барьеров».

Он не видит в этом чего-то трагичного, так как каждая сторона преследует и защищает свои национальные интересы.

Поэтому, подчеркнул Мясникович, необходимо искать точки соприкосновения, которые устроят и Минск, и Москву.