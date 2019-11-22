Лукашенко предложил ввести приватизацию проблемных хозяйств в Витебской области

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22 ноября на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области Александр Лукашенко поручил рассмотреть возможность приватизации и продажи инвесторам тех хозяйств, которые не могут самостоятельно эффективно работать.

«Нужно ввести приватизацию этих хозяйств. Не хотят работать в такой форме, надо открыть приватизацию. Список составьте и на сайте вывесите. Может, придет какой-то инвестор и даст какую-то копейку», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента.

Президент Беларуси также ознакомился с работой местных интеграционных холдингов и привел в качестве положительного примера «Витебскую бройлерную птицефабрику». Он считает правильным решение ставить во главе холдинга перерабатывающие предприятия и под их потребности развивать сырьевую базу, которая формируется из различных хозяйств сообщает БелаПАН.

«Одно из требований президента касалось создания благоприятных условий, чтобы привлекать на работу в интеграционные структуры профессионалов, которые могут наладить эффективную работу», — сообщает пресс-служба.

«Они же силой не пойдут, — сказал Лукашенко. — Вы с ними договоритесь. А договоритесь, если им хорошо заплатите, за зарплату. Где-то, может, и квартиру дать. Специалистам надо платить, специалисты во всем мире очень дорого стоят. Найдите не родственников, не сыновей, не любовниц, не любовников, а хороших специалистов и направьте туда».

Анализируя работу интеграционных структур Витебской области, Лукашенко отметил, что не видит целесообразности в создании над ними еще одной структуры, которая их объединит (создание суперкрупного холдинга предусмотрено проектом указа, который обсуждается на совещании). По его словам, нужно добиться результатов работы от уже существующих холдингов.

 
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Тэги: приватизация проблемные хозяйства Персона: Александр Лукашенко

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