«Жирует жулье, а заниматься не хотят». Лукашенко поручил догрузить банки проблемными колхозами

Александр Лукашенко поручил руководителю Нацбанка Павлу Каллауру привлечь банки к оказанию помощи отстающим сельхозорганизациям Витебской области, сообщает пресс-служба президента.

22 ноября на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области Александру Лукашенко доложили о том, что руководство региона обращалось к банковской системе с просьбой оказать отстающим хозяйствам шефскую помощь, но получило отказ.

В ответ президент Беларуси обратился к руководителю Нацбанка Павлу Каллауру с поручением привлечь банки к шефству над неэффективными хозяйствами: «Павел Владимирович, немедленно займитесь этим. Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах (а ему все подчинено), мы еще отдельно поговорим. Жирует жулье, бывшие и настоящие, а заниматься не хотят. Поэтому догружайте их — по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается».

«Шефская помощь — это не снимается. А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает — это сделают другие», — добавил Лукашенко, сообщает БелаПАН .

Naviny.by сообщали, что 22 ноября Александр Лукашенко поручил рассмотреть возможность приватизации и продажи инвесторам тех хозяйств, которые не могут самостоятельно эффективно работать.