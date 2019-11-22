Полуфинал Лиги наций против Грузии сборная Беларуси сыграет в гостях
УЕФА провел жеребьевку стыковых матчей Лиги наций за оставшиеся четыре места в финальном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Сборная Беларуси находится в квартете D, где 26 марта состоятся два полуфинала: Грузия — Беларусь и Северная Македония — Косово.
Победители полуфиналов 31 марта разыграют путевку на Евро. Решающий матч пройдет на поле сильнейшей команды из первого полуфинала, то есть или в Беларуси, или в Грузии.
Еще три путевки на Евро-2020 разыграют:
квартет А — Исландия — Румыния и Болгария — Венгрия
квартет В — Босния и Герцеговина — Северная Ирландия и Словакия — Ирландия
квартет С — Шотландия — Израиль и Норвегия — Сербия.