Полуфинал Лиги наций против Грузии сборная Беларуси сыграет в гостях

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УЕФА провел жеребьевку стыковых матчей Лиги наций за оставшиеся четыре места в финальном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Иллюстрация viber-группа Белыя крылы

Сборная Беларуси находится в квартете D, где 26 марта состоятся два полуфинала: Грузия — Беларусь и Северная Македония — Косово.

Победители полуфиналов 31 марта разыграют путевку на Евро. Решающий матч пройдет на поле сильнейшей команды из первого полуфинала, то есть или в Беларуси, или в Грузии.

Еще три путевки на Евро-2020 разыграют:

квартет А — Исландия — Румыния и Болгария — Венгрия

квартет В — Босния и Герцеговина — Северная Ирландия и Словакия — Ирландия

квартет С — Шотландия — Израиль и Норвегия — Сербия.
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Тэги: Лига наций футбол-сборная

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