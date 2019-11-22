Лукашенко: в Витебской области больше всего пришли и проголосовали за тех, кого мы просили

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На совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области 22 ноября Александр Лукашенко отметил активность местных жителей на прошедших парламентских выборах.


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«Люди у нас золотые. В Витебской области больше всего пришли и проголосовали за тех, кого мы просили. Что еще надо от этих людей? Так давайте мы повернемся к ним», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Начинать, по его словам, надо с зарплаты — чтобы люди могли «более-менее нормально жить и кормить свои семьи». «Повернетесь зарплатой к людям и специалистам — будет результат», — подчеркнул глава государства.

По данным Центризбиркома, явка на прошедших 17 ноября выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания составила 77,22%. Первое место по количеству проголосовавших избирателей заняла Могилевская область (82,30%), второе — Витебская (82,09%).

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: выборы в парламент-2019 Персона: Александр Лукашенко

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