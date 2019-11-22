6 декабря Анатолий Длусский представит новую программу и мини-альбом

6 декабря на сцене Дворца культуры ветеранов состоится двойная премьера. Известный бард и актер Анатолий Длусский выступит с презентацией мини-альбома «Друзьям!» и представит свою группу «Длусский и Ко».

Поклонники знают Длусского как актера театра «Христофор» и как ведущего программы «Подых струн», который выходил на канале «Культура» на протяжении двух лет.

Проект «Длусский и Ко» представит барда в новом амплуа. Впервые у Анатолия появился собственный бэнд. Баян, в некоторых композиция — балалайка, вторая акустическая гитара, бас-гитара и кахон вместо ударной установки раскрасили традиционные бардовские гитарные переборы неожиданными и сочными красками.

В студии пока записано только пять треков — они и вошли в мини-альбом «Друзьям!» В рамках концерта состоится его презентация.

Специальный гость вечера — аккордеонист-виртуоз Дмитрий Корсак.

Стоимость билетов: от 10 до 25 рублей.