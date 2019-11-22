«Нашли в сумке пакет с наркотическим веществом». Задержан журналист Владимир Чуденцов

Задержан и помещен в СИЗО известный белорусский журналист Владимир Чуденцов. Как рассказала мать задержанного Нина Зуева, таможенники обнаружили в его вещах пакетик с наркотическим веществом.

Владимир Чуденцов

22 ноября в соцсетях появилась информация о возможном задержании Владимира Чуденцова. По предварительной информации, журналист ехал в Польшу и был задержан в поезде Брест — Варшава. Информацию о задержании Чуденцова Свободе подтвердила его мать, сообщает Радыё Свабода.

Милиция Бреста также подтвердила, что Владимир Чуденцов находится в СИЗО Ленинского района, однако причины не сообщила.

Нина Зуева рассказала, что в вещах журналиста таможенники обнаружили пакетик с наркотическим веществом. Позже милицией был проведен обыск и в квартире Чуденцова в Минске, где он проживает с матерью.

«Володя ехал в поезде и вышел в туалет, в это время у него в сумке обнаружили таможенники пакетик с веществом, мне сказали, что там были наркотики, — рассказала мать журналиста. — Его задержали, сейчас сын в СИЗО в Бресте. После сразу провели обыски у нас дома в Минске. Здесь также нашли несколько пакетов. Причем в таких местах, что я никогда не могла бы подумать, что там может что-то быть. Поднимали мебель, передвигали. Я не верю, что Володя имеет к этому отношение, что это его пакеты были».

Она также добавила, что пока не имела возможности поговорить с сыном лично.

Создатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило, комментируя задержание, отметил, что по его сведениям, Владимир нашел работу в Польше и планировал покинуть Беларусь.