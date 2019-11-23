Развеян еще один миф о вреде кофе и пользе красного вина
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Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк заявил, что кофе не несет угрозы сердцу и не повышает давления, если потреблять его регулярно.
Он подчеркнул, что кофеин может снизить риск развития онкологических заболеваний, деменции и диабета. По его мнению, в день можно выпивать до четырех чашек кофе, отмечает
Брюк также опроверг миф о пользе красного вина. По его словам, даже небольшое количество алкоголя в организме может вызвать аритмию.
Врач порекомендовал пациентам с заболеваниями сердца заниматься силовыми тренировками, так как они укрепляют мускулатуру и приносят пользу сосудам, пишет
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