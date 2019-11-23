Развеян еще один миф о вреде кофе и пользе красного вина

/ Новости Германии
Просмотров: 424

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк заявил, что кофе не несет угрозы сердцу и не повышает давления, если потреблять его регулярно.

Фото pixabay.com

Он подчеркнул, что кофеин может снизить риск развития онкологических заболеваний, деменции и диабета. По его мнению, в день можно выпивать до четырех чашек кофе, отмечает focus.de.

Брюк также опроверг миф о пользе красного вина. По его словам, даже небольшое количество алкоголя в организме может вызвать аритмию.

Врач порекомендовал пациентам с заболеваниями сердца заниматься силовыми тренировками, так как они укрепляют мускулатуру и приносят пользу сосудам, пишет lenta.ru.

 

Читайте также:
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: здоровье кофе Германия Персона: Хериберт Брюк

Другие материалы на эту тему:

В Германии предотвращен крупный теракт

В Германии предотвращен крупный теракт

Меркель: для настоящего единства Германии надо много времени

Меркель: для настоящего единства Германии надо много времени

Правительство ФРГ поможет немцам при покупке электромобилей

Правительство ФРГ поможет немцам при покупке электромобилей

Какие авто чаще всего угоняют в Германии

Какие авто чаще всего угоняют в Германии