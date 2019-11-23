Кто из парламентариев особо отличился перед Лукашенко

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Александр Лукашенко принял решение наградить ряд парламентариев орденами и медалями, а также специальными званиями и благодарностью президента.

Фото пресс-службы президента

Как указано в указе, так оценена их «плодотворная государственная и общественная деятельность, значительный вклад в развитие законодательства и парламентаризма».

Орден Почета:

  • Игорь Марзалюк.

Медаль «За трудовые заслуги»:

  • Наталья Гуйвик, Юрий Дорогокупец, Владислав Щепов, Наталья Климович, Олег Левшунов, Владимир Пантюхов.

Звание «Заслуженный работник социальной защиты»:

  • Марианна Щеткина.

Благодарность президента:

  • Виктор Чайчиц.
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Тэги: госнаграды Персона: Александр Лукашенко Игорь Марзалюк Наталья Гуйвик Юрий Дорогокупец Владислав Щепов Наталья Климович Олег Левшунов Владимир Пантюхов Марианна Щеткина Виктор Чайчиц