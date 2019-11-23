Кто из парламентариев особо отличился перед Лукашенко

Александр Лукашенко принял решение наградить ряд парламентариев орденами и медалями, а также специальными званиями и благодарностью президента.

Фото пресс-службы президента

Как указано в указе, так оценена их «плодотворная государственная и общественная деятельность, значительный вклад в развитие законодательства и парламентаризма».

Орден Почета:

Игорь Марзалюк.

Медаль «За трудовые заслуги»:

Наталья Гуйвик, Юрий Дорогокупец, Владислав Щепов, Наталья Климович, Олег Левшунов, Владимир Пантюхов.

Звание «Заслуженный работник социальной защиты»:

Марианна Щеткина.

Благодарность президента: