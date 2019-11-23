Кто из парламентариев особо отличился перед Лукашенко
Александр Лукашенко принял решение наградить ряд парламентариев орденами и медалями, а также специальными званиями и благодарностью президента.
Как указано в указе, так оценена их «плодотворная государственная и общественная деятельность, значительный вклад в развитие законодательства и парламентаризма».
Орден Почета:
- Игорь Марзалюк.
Медаль «За трудовые заслуги»:
- Наталья Гуйвик, Юрий Дорогокупец, Владислав Щепов, Наталья Климович, Олег Левшунов, Владимир Пантюхов.
Звание «Заслуженный работник социальной защиты»:
- Марианна Щеткина.
Благодарность президента:
- Виктор Чайчиц.