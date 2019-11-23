Минск и Киев будут активно работать в топливно-энергетической сфере

Возможности поставок в Украину белорусской электроэнергии, транзит нефти, изменения в транспортировке газа и развитие торфодобывающей отрасли обсуждены в Киеве на заседании украинском-белорусской группы по сотрудничеству в топливно-энергетической сфере.

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Прогнозируется, что в 2020 году импорт электроэнергии из Беларуси в Украину составит 2,1 млрд кВт·ч.

Стороны подняли вопрос о строительстве новой линии между Ровенской и Брестской областями, а также строительстве вставок постоянного тока на существующих воздушных линиях 330 кВ между электросетями Беларуси и Украины Мозырь — Чернобыльская АЭС, Гомель — Чернигов.

«Электроэнергия среди приоритетных вопросов, — сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. — В феврале должна заработать Белорусская АЭС, может быть избыток электроэнергии. Конечно, стоит учитывать и определенные объемы межгосударственного сечения в энергетике».

Как объясняет Минэнерго Украины, при этом об импорте электроэнергии с Белорусской АЭС разговора на заседании рабочей группы не было. Упоминалось об объеме потенциального импорта, предусмотренного годовым балансом электроэнергии Украины (на уровне 1% от общего объема баланса), и констатировался факт избытка выработки электроэнергии на белорусском рынке в случае запуска в работу БелАЭС. О намерении Украины закупать такие излишки речи не шло.

На заседании обсуждалась организация поставок нефти в Беларусь через Украину с использованием нефтепровода «Одесса — Броды». Речь также шла о создании совместного предприятия, которое бы отвечало за транспортировку нефти на Мозырский НПЗ. Чтобы тщательно изучить эти предложения, стороны договорились создать рабочую группу.

На заседании также были рассмотрены вопросы о сотрудничестве в угольной и торфодобывающей отраслях. В частности Украина предлагает изготовлять и поставлять горношахтное и энергетическое оборудование, узлы, детали и составные части стационарных комплексов и насосной продукции. Речь идет и об оснащении торфодобывающих предприятий высокотехнологическим современным оборудованием. Беларусь же предлагает экспортировать в Украину торфяные брикеты для отопления. Минэнерго Украины проработает представленные белорусской стороной предложения по возможным вариантам сотрудничества, после того как поймет реальные потребности в брикетах в Украине для замещения газа и угля.

Стороны договорились провести очередное заседание рабочей группы в первом полугодии 2020 года в Минске. Сопредседателями рабочей группы от Украины утверждены Виталий Шубин — первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды, от Беларуси — заместитель министра энергетики Вадим Закревский и заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков.

Как сообщал БелаПАН со ссылкой на данные Белстата, Украина лидирует среди импортеров электроэнергии из Беларуси. В сентябре в Украину было поставлено 179,539 млн киловатт-часов белорусского электричества на 9,19 млн долларов. В августе это государство импортировало из Беларуси 146,674 млн кВт·ч, в июле — 103,584 млн, а за первое полугодие — лишь 701 тыс. кВт·ч.

Всего за январь-сентябрь этого года Беларусь экспортировала в соседние государства 1 млрд 510,368 млн кВт·ч электроэнергии на 78 млн 832,5 тыс. долларов.