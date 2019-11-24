Ситуация на границе остается критической — огромные очереди растут еще больше
Настоящий транспортный коллапс в пунктах пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском направлениях продолжается.
По информации Госпогранкомитета по данным на восемь часов утра в воскресенье, на белорусской стороне для выезда в страны Евросоюза скопилось около 1500 большегрузных автомобилей.
Больше всего фур ожидает своей очереди на выезд в Литву — более 920:
- «Привалка» — более 310;
- «Каменный Лог» — более 250;
- «Бенякони» — более 250;
- «Котловка» — более 110.
«Колейка» на выезд в Латвию составляет более 440 грузовиков:
- «Урбаны» — более 300;
- «Григоровщина» — более 140.
А вот на польском направлении скопилось всего более 70 фур:
- «Брузги» — более 50;
- «Козловичи» — более 20.