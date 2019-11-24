Ситуация на границе остается критической — огромные очереди растут еще больше

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Настоящий транспортный коллапс в пунктах пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском направлениях продолжается.

Фото pixabay.com

По информации Госпогранкомитета по данным на восемь часов утра в воскресенье, на белорусской стороне для выезда в страны Евросоюза скопилось около 1500 большегрузных автомобилей.

Больше всего фур ожидает своей очереди на выезд в Литву — более 920:

  • «Привалка» — более 310;
  • «Каменный Лог» — более 250;
  • «Бенякони» — более 250;
  • «Котловка» — более 110.

«Колейка» на выезд в Латвию составляет более 440 грузовиков:

  • «Урбаны» — более 300;
  • «Григоровщина» — более 140.

А вот на польском направлении скопилось всего более 70 фур:

  • «Брузги» — более 50;
  • «Козловичи» — более 20.
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Тэги: очереди фур на границе