Ситуация на границе остается критической — огромные очереди растут еще больше

Настоящий транспортный коллапс в пунктах пропуска на белорусско-латвийском и белорусско-литовском направлениях продолжается.

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По информации Госпогранкомитета по данным на восемь часов утра в воскресенье, на белорусской стороне для выезда в страны Евросоюза скопилось около 1500 большегрузных автомобилей.

Больше всего фур ожидает своей очереди на выезд в Литву — более 920:

«Привалка» — более 310;

«Каменный Лог» — более 250;

«Бенякони» — более 250;

«Котловка» — более 110.

«Колейка» на выезд в Латвию составляет более 440 грузовиков:

«Урбаны» — более 300;

«Григоровщина» — более 140.

А вот на польском направлении скопилось всего более 70 фур: