Лукашенко поздравил «нашего хорошего друга» Эмира Кустурицу с 65-летием

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Президент Беларуси поздравил сербского режиссера, актера и музыканта Эмира Кустурицу с днем рождения. 24 ноября Кустурице исполнилось 65 лет.

Эмир Кустурица со своим коллективом The No Smoking Orchestraнеоднократно посещал Минск

«Главный секрет ваших профессиональных достижений — яркий талант, неисчерпаемая энергия, огромное трудолюбие и самоотверженное служение любимому делу», — цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

Работы Кустурицы, отметил глава государства, «отличаются уникальным авторским почерком, они удостоены самых престижных наград и завоевали искреннюю любовь миллионов поклонников по всему миру».

«Мы высоко ценим вас как выдающегося мастера современности и нашего хорошего друга. Уверен, что ваша многогранная творческая деятельность и дальше будет насыщена новыми оригинальными идеями и интересными проектами», — говорится в поздравлении.
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Тэги: Лукашенко поздравил режиссер Персона: Эмир Кустурица Александр Лукашенко

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