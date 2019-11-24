Лукашенко поздравил «нашего хорошего друга» Эмира Кустурицу с 65-летием
Президент Беларуси поздравил сербского режиссера, актера и музыканта Эмира Кустурицу с днем рождения. 24 ноября Кустурице исполнилось 65 лет.
«Главный секрет ваших профессиональных достижений — яркий талант, неисчерпаемая энергия, огромное трудолюбие и самоотверженное служение любимому делу», — цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.
Работы Кустурицы, отметил глава государства, «отличаются уникальным авторским почерком, они удостоены самых престижных наград и завоевали искреннюю любовь миллионов поклонников по всему миру».
«Мы высоко ценим вас как выдающегося мастера современности и нашего хорошего друга. Уверен, что ваша многогранная творческая деятельность и дальше будет насыщена новыми оригинальными идеями и интересными проектами», — говорится в поздравлении.